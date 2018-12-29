29 Aralık'ta Hava Nasıl Olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın Hava Durumu

Ülkenin geneline kar yağışı hakimken sis ve buzlanma için Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın Hava Durumu...

İSTANBUL HAFTA SONUNA YAĞIŞLA BAŞLADI

İstanbul, hafta sonuna sağanak yağışla başladı. Beylikdüzü ve Başakşehir'de kendisini göstermeye başlayan yağmurun gün boyu tüm İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.

ÜLKENİN GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, ülkenin kuzeyi, doğusu ve iç bölgeleri parçalı bulutlu geçerken Edirne hariç tüm Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerindeyağmur bekleniyor. Aynı zamanda Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Rize, Artvin, Batman ve Siirt'inde yağış alacağı bildirildi. Ülkenin genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Hafta sonuna yağışla başlayan İstanbul'da tüm gün sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da hafta sonunun yağışlı geçmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı, 8°C.

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün parçalı bulutlu geçecek olan Ankara'da gün içinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji'den başkente don uyarısı yapıldı. Sis ve puslanma ihtimali de bulunan Ankara'da hava sıcaklığı bugün en yüksek -2°C'ye çıkacak. Ankara'nın hafta sonunu kar yağışıyla geçirmesi bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU

Az bulutlu gözüken İzmir'de bugünkü hava sıcaklığı 9°C. İç kesimlerde sis ve puslanma ihtimali bulunuyor.

BURSA HAVA DURUMU

Bursa'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklığı ise 5°C.