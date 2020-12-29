29 Aralık Salı hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 29 Aralık Salı 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

29 ARALIK SALI 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BALIKESİR °C, 18°C

EDİRNE °C, 17°C

İSTANBUL °C, 16°C

KOCAELİ °C, 21°C

A.KARAHİSAR °C, 13°C

DENİZLİ °C, 15°C

İZMİR °C, 18°C

MANİSA °C, 17°C

ADANA °C, 20°C

ANTALYA °C, 15°C

HATAY °C, 14°C

ISPARTA °C, 11°C

ANKARA °C, 13°C

ESKİŞEHİR °C, 12°C

KONYA °C, 13°C

YOZGAT °C, 10°C

BOLU °C, 13°C

DÜZCE °C, 18°C

KASTAMONU °C, 9°C

ZONGULDAK °C, 18°C

GÜMÜŞHANE °C, 9°C

RİZE °C, 16°C

SAMSUN °C, 20°C

TRABZON °C, 16°C

ERZURUM °C, 1°C

KARS °C, -2°C

MALATYA °C, 8°C

VAN °C, 5°C

DİYARBAKIR °C, 11°C

GAZİANTEP °C, 12°C

SİİRT °C, 12°C

ŞANLIURFA °C, 14°C

29 ARALIK SALI2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ile zamanla Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

29 ARALIK SALI 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile iç ve yüksek kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

29 ARALIK SALI 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Güney yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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