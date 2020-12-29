29 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
29 Aralık 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
00:05 Taktik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
05:05 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
17:30 Süper Lig Özetler
17:40 Almanya Bundesliga Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:55 Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:55 Bursaspor - Eskişehirspor
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:45 Süper Lig Özetler
21:00 Futbol Anadolu
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Stadyum
22:30 İleri Üçlü
23:05 Avrupa'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com