29 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
29 Aralık 2020 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 Haberler
00:30 Biatlon
00:30 Kayakla Atlama
01:00 Biatlon
01:30 Olimpiyat Oyunları
02:00 Kayakla Atlama
02:30 Olimpiyat Oyunları
03:30 Bisiklet
03:30 Kayakla Atlama
05:00 Snooker
07:00 Bisiklet
09:00 Snooker
10:30 Alp Disiplini
10:30 Kayakla Atlama
11:10 Alp Disiplini
12:30 Alp Disiplini
13:00 Alp Disiplini
14:55 Alp Disiplini
15:00 Kayakla Atlama
16:00 Alp Disiplini
17:05 Alp Disiplini
17:15 Kayakla Atlama
18:15 Kayakla Atlama
19:45 Biatlon
20:10 Biatlon
20:15 Alp Disiplini
21:00 Kayakla Atlama
21:25 Biatlon
21:30 Haberler
22:15 Haberler
22:20 Kayakla Atlama
22:45 Alp Disiplini
23:00 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com