29 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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29 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

29.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 06:46
29 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

29 Aralık 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

03:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:15 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 Maç Saati

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:15 Maç Saati

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Süper Lig

13:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

13:30 Taraftar

14:00 Maç Saati

14:00 Süper Lig Maç Özetleri

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:30 Futbolun Şehirleri

14:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

15:15 Özkan Sümer'in Hayatı

15:15 Uefa Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:30 Gamer

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Sanal Direktör

16:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor

16:30 Ligue 1 İlk Yarının Ardından

16:45 Süper Lig

17:00 İH Konyaspor - Ç. Rizespor

17:00 Gamer

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

18:00 Özel Röportaj

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Uefa Avrupa Ligi Magazin

18:00 Süper Lig

18:30 Maç Başlıyor

19:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor

19:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor

19:00 Uefa Şampiyonlar Ligi Magazin

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 Süper Lig

20:00 Beşiktaş - DG. Sivasspor

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:00 FTA Antalyaspor - A. Hatayspor

20:45 Özkan Sümer'in Hayatı

21:00 Taraftar

21:00 Süper Lig

21:00 Maç Sonu

21:30 Özel Röportaj

22:00 beIN Teknik

22:00 Sanal Direktör

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Serie A İlk Yarının Ardından

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com

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