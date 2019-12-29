29 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

29.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Kelime Oyunu

02:30 Rehber

03:30 Müzik

04:30 Sen de Yap

05:10 Çok Gezenti

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Çocuklar Duymasın

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:45 Küçük Ağa

17:00 Sen de Yap

18:00 Program

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Öfkeli Aşıklar

Kaynak: InterSinema.com