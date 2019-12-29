29 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

29.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Elimi Bırakma

03:35 Zaman Matinesi

04:20 1'de Bugün

04:30 Ömür Dediğin

05:00 Küçük Hanımefendi

06:10 Beni Böyle Sev

08:55 1'de Bugün

09:05 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Savaşın Efsaneleri

14:05 1'de Bugün

14:15 3'te 3 Tarih

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

23:25 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com