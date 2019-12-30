29 Aralık 2019 Haberleri
29 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
30.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:18
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- Fenerbahçe'den Fatih Terim'in 'Zorlu' twitine olay cevap!
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- Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların 'Şike yapsana' tezahüratına yanıt verdi!
- Mustafa Denizli, Trabzonspor iddialarını yalanladı
- Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bakanlığın yerli otomobil siparişi olacak, almak için sabırsızlanıyoruz
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- Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı
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