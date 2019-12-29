29 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
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29 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

29 Aralık 2019 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

29.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 06:45
29 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:05 Olimpiyat Oyunları

00:50 Alp Disiplini

01:30 Alp Disiplini

02:15 Alp Disiplini

03:00 Kayaklı Koşu

04:00 Alp Disiplini

05:00 Olimpiyat Oyunları

06:00 Kayakla Atlama

07:00 Kayakla Atlama

08:00 Alp Disiplini

09:00 Kayaklı Koşu

10:00 Olimpiyat Oyunları

10:30 Alp Disiplini

11:05 Alp Disiplini

13:00 Alp Disiplini

14:30 Alp Disiplini

16:00 Alp Disiplini

17:00 Alp Disiplini

18:15 Kayakla Atlama

19:15 Kayakla Atlama

21:15 Kayakla Atlama

21:30 Olimpiyat Oyunları

22:00 Haberler

22:05 Olimpiyat Oyunları

22:35 Alp Disiplini

23:10 Alp Disiplini

23:55 Haberler

Kaynak: InterSinema.com
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