29 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
29 Aralık 2019 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Haberler
00:05 Olimpiyat Oyunları
00:50 Alp Disiplini
01:30 Alp Disiplini
02:15 Alp Disiplini
03:00 Kayaklı Koşu
04:00 Alp Disiplini
05:00 Olimpiyat Oyunları
06:00 Kayakla Atlama
07:00 Kayakla Atlama
08:00 Alp Disiplini
09:00 Kayaklı Koşu
10:00 Olimpiyat Oyunları
10:30 Alp Disiplini
11:05 Alp Disiplini
13:00 Alp Disiplini
14:30 Alp Disiplini
16:00 Alp Disiplini
17:00 Alp Disiplini
18:15 Kayakla Atlama
19:15 Kayakla Atlama
21:15 Kayakla Atlama
21:30 Olimpiyat Oyunları
22:00 Haberler
22:05 Olimpiyat Oyunları
22:35 Alp Disiplini
23:10 Alp Disiplini
23:55 Haberler