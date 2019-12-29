29 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

29.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 06:45

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Maç Saati

02:00 Maç Sonu

02:15 Maç Saati

04:00 Maç Saati

06:00 Maç Saati

07:45 Süper Lig Kısa Özet

08:00 Maç Saati

09:45 Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Dünden Bugüne

13:35 Maç Başlıyor

14:00 DG Sivasspor - Göztepe

14:45 Devre Arası

15:00 DG Sivasspor - Göztepe

16:00 Maç Sonu

16:15 Maç Başlıyor

16:30 A. Alanyaspor - İH Konyaspor

17:15 Devre Arası

17:30 A. Alanyaspor - İH Konyaspor

18:30 Maç Önü

19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

19:45 Devre Arası

20:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

21:00 Maç Sonu

23:15 Maç Saati

Kaynak: InterSinema.com