29 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları - Milli Piyango Süper Loto sonucu

29.08.2019 20:23

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto sonuçları canlı yayında belli olacak. Geçen hafta bir kişiye 36 milyon lira kazandıran Süper Loto 619. hafta çekilişine az bir zaman kaldı. mpi.gov.tr sitesi üzerinden izlenebilen çekilişle bu akşamın kazandıran sayıları belli olacak. 1-54 sayıları arasından çekilecek numaralardan 6, 5, 4 ve 3 tanesini doğru tahmin etmek gerekiyor. Süper Loto sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantıdan yayınlanacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 618. hafta kazandıran numaraları; 10 - 17 - 36 - 37 - 53 - 54 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde altı bilen bir kişi 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş kazandı. Talihlinin kuponunu İstanbul/ Bakırköy'deki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira beşer kuruş kazandı.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.