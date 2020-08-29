29 Ağustos Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 6 Ağustos Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

29 AĞUSTOS CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.08.2020 14:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Topkapı Mah,Molla Gürani Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Kazı Çalışmasından Dolayı Boru Kırıgı Oluşmuştur. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 29.08.2020 13:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]