29 Ağustos Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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29 Ağustos Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

29 Ağustos Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
29.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:31

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 6 Ağustos Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

29 AĞUSTOS CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 29.08.2020 14:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Topkapı Mah,Molla Gürani Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Kazı Çalışmasından Dolayı Boru Kırıgı Oluşmuştur. Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 29.08.2020 13:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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