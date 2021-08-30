29 Ağustos 2021 Haberleri
29 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor
- Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
- Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
- Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi
- Terim için 'Sıfır hatası var' diyen Dilmen'den çarpıcı yaş tespiti: Tarihinde böylesi yok
- Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı
- 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı
- 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
- Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı
- Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış
- Gökyüzünde ilginç dakikalar! 'Bir şans daha Asuman' pankartını görenler tebessüm etti
- Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti
- 21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü
- Yılan avcısı az daha av oluyordu! Kırmızı karınlı zehirli yılan yüzüne saldırdı
- Serenay Sarıkaya hakkında övgünün dozunu abartan Demet Akalın'ın başı az daha belaya giriyordu
- Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, 2 farklı öne geçtiği maçta Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı
- Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım
- Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz
- Fenerbahçe'de goller peş peşe geldi! Valencia, Altay'ı da boş geçmedi
- Şanlıurfa'da iki aile arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 5 yaralı
- Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı
- Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti
- Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Montpellier'i 2-1 yendi
- Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik
- MHP lideri Bahçeli: Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz
- İmzayı attırmak için bunca çaba boşa değilmiş! Morutan, Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarı büyüledi
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 255 kişi vefat etti, 17 bin 332 yeni vaka tespit edildi
- Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde! Çekya'yı da sahadan sildik
- AKINCI TİHA TSK'ya teslim edildi! Kontrol masasının başına ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti
- TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
- Ömer Bayram kendisine yönelik tepkilere cevap verdi: Taraftarın dediğine çok bakmıyorum
- Hayvanat bahçesinden kaçan maymun kafeye girdi, müşteriler neye uğradığını şaşırdı
- İstanbul'da müthiş geri dönüş! Kasımpaşa beraberliği yakaladı
- ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
- Tesisatçı arızayı gidermek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
- Fenerbahçe, Beşiktaşlı Larin'in vatandaşı için harekete geçti! Eustaquio transferi kısa süre içinde sonuçlanabilir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
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