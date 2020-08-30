29 Ağustos 2020 Haberleri
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29 Ağustos 2020 Haberleri

29 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.

29 Ağustos 2020 Haberleri
30.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:15

Manşet

Haberler

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Güncel
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dünya
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Magazin
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Dünya
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
CHP Gençlik Kolları Başkanı, Ebru Timtik paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Yunanistan, Türkiye'nin 'Savaş nedeni' dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız
Yunanistan, Türkiye'nin "Savaş nedeni" dediği 12 mil kararında ısrarcı: Egemenlik hakkımız
Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere
Newcastle United, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini bitirmek üzere
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
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