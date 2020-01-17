29 adet tarihi sikke ele geçirildi
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29 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kilis'te jandarma ekipleri 29 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

17.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:28
29 adet tarihi sikke ele geçirildi

'te ekipleri 29 adet tarihi sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Resul Osman Mesire Alanı'nda Ö.M. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada 29 adet tarihi sikke ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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