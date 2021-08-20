289 metrelik kuru yük gemisi Partagas, İstanbul Boğazı'ndan geçti
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289 metrelik kuru yük gemisi Partagas, İstanbul Boğazı'ndan geçti

289 metrelik kuru yük gemisi Partagas, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Malta bandıralı 289 metrelik kuru yük gemisi Partagas, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Malta bandıralı 289 metrelik kuru yük gemisi Partagas, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Geçiş esnasında 89 bin 205 grostonluk gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkör de eşlik etti.

Zonguldak Limanı'na gittiği öğrenilen geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güvenlik amacıyla kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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