288 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 288 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 288 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 288 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışmaların başlatıldığı açıklandı.

Kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde de belediye ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı.

Öte yandan kar yağışıyla beraber kent merkezinde güzel görüntüler oluştu.

Yedisu ilçesinde de etkili olan kar yağışı, sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, belediye ekipleri kar teiizleme çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık