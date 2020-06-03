285 kişilik işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu
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285 kişilik işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde yeni açılacak olan Onkoloji Hastanesi için ilana çıkılan 285 işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu.

285 kişilik işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu
03.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:32

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde yeni açılacak olan Onkoloji Hastanesi için ilana çıkılan 285 işçi alımı için 3 bin 562 kişi başvurdu. Kurumdan yapılan açıklamada ise 9 Haziran günü kura çekimi ile alımların gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni hizmete başlayacak olan Onkoloji Hastanesinde çalıştırılmak üzere toplam 285 güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hastane bakımı ve temizliği elemanı alınacağı açıklanmıştı. İnönü Üniversitesi'nin resmi kurum internet sitesinden yapılan açıklamada belirtilen branşlarda istihdam edilecek 285 personel için toplamda 3 bin 562 kişinin müracaat ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 9 Haziran Salı günü 09.00 ile 13.00 saatleri arasında İnönü Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi ile alınacak personellerin belirleneceği açıklandı. Kura çekiminin üniversitenin resmi youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacağının belirtildiği açıklamada kura çekimini izlemek için gelen başvuru sahiplerinin ise Covid-19 salgını kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları da istendi.

İnönü üniversitesi Onkoloji Hastanesi'ne sürekli işçi alımı kurasına katılacak olan aday listesi ise İnönü Üniversitesi web sitesinde yayınlandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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