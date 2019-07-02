283 bin imza toplandı, bağışlar 1.3 milyon Euro'yu aştı

Almanya ile İtalya arasında krize neden Sea Watch adlı yardım kuruluşuna ait 'Sea Watch 3' gemisinin kaptanı Carola Rackete için, İtalya'nın Köln Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi, uyarı nöbeti tutuldu. 41 kaçak göçmeni ölmekten kurtardığı için Almanya'da kahraman ilan edilen, İtalya'da ise yargılanmak üzere gözaltına alınan Rackete için, "Önce İnsanlık Gelir", "Carola için Özgürlük" yazılı pankartlar açıldı. Kaptan Carola Rackete'nin serbest bırakılması için açılan change.org platformunda bir anda 283 bin imza toplandı. Bağışlar ise 1.3 milyon Euro'yu aştı.

'CAROLA BİLDİĞİ YOLDAN ŞAŞMAZ'

Rackete'nin Alman ordusundan emekli üsteğmen olan babası Ekkehart Rackete, "Kızım kararlı ve analitik birisidir. Onun, benim ordudaki roket araştırma kısmında subay olmasını isterdim. Kızıma güveniyorum. O bildiği doğru yoldan şaşmaz. Daha önce İskoçya'da doğal parkta çalıştı. Döndükten sonra Sea Watch yardım örgütünün acilen kaptan patentli birine ihtiyaç olduğu haberini alınca, hemen Malta'ya uçtu. Ben yargıya güveniyorum" dedi.

NEDEN LAMPEDUSA'YI SEÇTİ

Almanya, Carola Rackete'nin serbest bırakılmasını isterken, İtalya ise kaçak göçe yardım, deniz hukukuna aykırı davranmak ve devlet güçlerine karşı gelmek suçlarından yargılanmasını istiyor. Rackete'nin mültecileri kurtarma hareketine karşı çıkanlar ise "Neden kendi memleketi Kiel Limanına götürmedi de İtalya getirdi" diye sorguluyor. Rackete'nin gemiyle memleketi Kiel'e gidebilmesinin ise 10 ya da 12 gün süreceği, bu nedenle daha fazla beklemeden en yakın liman olan Lampedusa'yı seçtiği belirtiliyor.

SALVİNİ: SAVAŞ EYLEMİ

31 yaşındaki Carola Rackete, Akdeniz'de boğulmaktan kurtardığı 41 mülteciyle, mültecilere Avrupa çapında bir çözüm bulunması için İtalyan karasularında iki hafta bekledi. Ancak ortak bir anlaşma çıkmadı. Bitkin düşen mültecilerin suya atlayacağı tehlikesi üzerine İtalya'nın "Giremezsin" uyarılarına rağmen Lampedusa Limanına girdi. İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, kadın kaptanın bu hareketini "Savaş Eylemi" olarak niteledi. 31 yaşındaki kadın kaptanın gözaltına alınması İtalya'yla Almanya'nın arasını açtı. Rackete bir anda dünyanın yakından tanıdığı kadın kaptan oldu.