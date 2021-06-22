2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler
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2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler
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2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 16. 06. 2021 tarihinde gerçekleştirilen kura sonucuna göre Bakanlığımız kadrosuna atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelerAile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar...

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 16. 06. 2021 tarihinde gerçekleştirilen kura sonucuna göre Bakanlığımız kadrosuna atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Kaynak: Habermetre

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2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler - Haberler
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