2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 03.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen kura sonucuna göre Bakanlığımız kadrosuna atanmaya hak kazanan...
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 03. 11. 2021 tarihinde gerçekleştirilen kura sonucuna göre Bakanlığımız kadrosuna atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler için tıklayın.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 03. 11. 2021 tarihinde gerçekleştirilen kura sonucuna göre Bakanlığımız kadrosuna atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler için tıklayın.
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