2828 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların İstihdamına İlişkin Yerleştirme Sonuçları
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2828 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların İstihdamına İlişkin Yerleştirme Sonuçları

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların İstihdamına İlişkin Yerleştirme Sonuçları
Habermetre - Haberler | Toplum

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların İstihdamına İlişkin Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır.

2828 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların İstihdamına İlişkin Yerleştirme Sonuçları açıklanmıştır.

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Kaynak: Habermetre

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2828 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlananların İstihdamına İlişkin Yerleştirme Sonuçları - Haberler
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