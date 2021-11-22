2828 Sayılı Kanun Gereği, Bakanlığımıza Açıktan Ataması Yapılan Personelden İstenen Atamaya Esas Evraklar

?Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından Bakılan ve Korunan Çocuklar arasında 2828 sayılı kanun gereğince, Bakanlığımız emrine açıktan atamanızın yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin 17 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

1-Beyan Formu---SHÇEK. xlsx

2-GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU. docx

3-Mal Bildirimi Formu. doc

4-üst yazı. pdf

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