2828 Sayılı Kanun Gereği Bakanlığımız Merkez Teşkilatına Açıktan Ataması Yapılan Personelden İstenen Atamaya Esas Evraklar
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2828 Sayılı Kanun Gereği Bakanlığımız Merkez Teşkilatına Açıktan Ataması Yapılan Personelden İstenen Atamaya Esas Evraklar

2828 Sayılı Kanun Gereği Bakanlığımız Merkez Teşkilatına Açıktan Ataması Yapılan Personelden İstenen Atamaya Esas Evraklar
Habermetre - Haberler | Toplum

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasında 2828 Sayılı Kanun gereği Bakanlığımız emrine açıktan ataması yapılan personelden istenen ve duyuru ekinde yer alan atamaya esas belgelerin 30. 07.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasında 2828 Sayılı Kanun gereği Bakanlığımız emrine açıktan ataması yapılan personelden istenen ve duyuru ekinde yer alan atamaya esas belgelerin 30. 07. 2021 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

ÜST YAZI. pdf

Mal Bildirimi Formu. doc

Güvenlik Soruşturma Formu. docx

Kimlik ve İletişim Beyan Formu---SHÇEK. xlsx

Kaynak: Habermetre

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2828 Sayılı Kanun Gereği Bakanlığımız Merkez Teşkilatına Açıktan Ataması Yapılan Personelden İstenen Atamaya Esas Evraklar - Haberler
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