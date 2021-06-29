2828 Sayılı Kanun Gereği Bakanlığımız Merkez Teşkilatına Açıktan Ataması Yapılan Personelden İstenen Atamaya Esas Evraklar
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasında 2828 Sayılı Kanun gereği Bakanlığımız emrine açıktan ataması yapılan personelden istenen ve duyuru ekinde yer alan atamaya esas belgelerin 30. 07.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasında 2828 Sayılı Kanun gereği Bakanlığımız emrine açıktan ataması yapılan personelden istenen ve duyuru ekinde yer alan atamaya esas belgelerin 30. 07. 2021 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
ÜST YAZI. pdf
Mal Bildirimi Formu. doc
Güvenlik Soruşturma Formu. docx
Kimlik ve İletişim Beyan Formu---SHÇEK. xlsx
Kaynak: Habermetre