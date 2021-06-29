2828 Sayılı Kanun Gereği Bakanlığımız Merkez Teşkilatına Açıktan Ataması Yapılan Personelden İstenen Atamaya Esas Evraklar

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasında 2828 Sayılı Kanun gereği Bakanlığımız emrine açıktan ataması yapılan personelden istenen ve duyuru ekinde yer alan atamaya esas belgelerin 30. 07.