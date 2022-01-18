2812 METRE RAKIMDAKİ KÖYE PALETLİ AMBULANSLA GİDİP 6 AYLIK BEBEĞİ HASTANEYE ULAŞTIRDILAR

TAŞLIÇAY, AĞRI (DHA) - AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı 2812 metre rakımdaki Gündoğdu köyünde rahatsızlanan 6 aylık bebeğe, sağlıkçılar yolun kapalı olması sebebiyle paletli ambulansla ulaştı. Yüksek ateş ve ishali bulunan bebek, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Taşlıçay ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Gündoğdu köyünde yaşayan Samancı ailesinin 6 aylık bebeği İslam Samancı rahatsızlandı. Yüksek ateş ve ishal şikayeti bulunan bebeği yolun kardan kapalı olması sebebiyle hastaneye götüremeyen aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kar engelini aşacakları paletli ambulansı kamyona yükleyerek yola çıktı. Yolun açık olduğu Gümüşlü köyüne kara ambulanslarıyla ulaşan sağlık ekibi, kalan 6 kilometrelik bölümde paletli ambulansı kullandı. Sağlıkçılar, kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği 2812 rakımlı köye ulaşmak için zorlu engelleri aştı. Akşam saatlerinde köye ulaşan sağlıkçılar, minik bebeğe evinde ilk muayeneyi yaptı. Ekipler, İslam bebeği annesiyle birlikte alarak hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Küçük bebek Taşlıçay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Günlerdir torununun yüksek ateş, kusma ve ishal nedeni ile rahatsız olduğunu belirten İbrahim Samancı, "Torunumda ishal, kusma vardı aynı zamanda ateşi de yükseliyordu. Ateşini düşürmek için uğraştık ama düşüremedik. Yollar kapalı olduğu için mecburen ekiplere haber verdik. Kar üstü paletli ambulans gönderdiler, Allah razı olsun Devletimizden. Görevli tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Torunumu kontrolden sonra ambulansa bindirdiler şimdi hastaneye götürüyoruz. " dedi.