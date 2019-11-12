280. Sokak asfaltlandı

12.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:17

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköy Mahallesi 280. Sokak'ta yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi.



Belediye Başkanı Cemal Akın yürütülen çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamasında hava koşulları elverdiği sürece yol düzenleme çalışmaların devam edeceğini söyledi



Akın, "sıcak asfaltla yol düzenleme çalışmalarımızı Karaköy Mahallesi 280. Sokak'ta sürdürdük. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek sıkıntılı olan birçok noktayı bu şekilde uzun ömürlü olacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer noktalarda devam edecek" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA