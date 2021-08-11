280 futbol sahası büyüklüğünde alan küle dönmüştü, yanan saha 5 ayda yeşile büründü

Adana'da geçtiğimiz yıl çıkan yangında küle dönen 280 futbol sahası büyüklüğündeki 2 bin 675 hektar alan 21 Mart Dünya Ağaçlandırma Günü'nde yapılan tohumlamayla yaklaşık 5 ayda yeşile büründü.

Adana'da geçtiğimiz yıl çıkan yangında küle dönen 280 futbol sahası büyüklüğündeki 2 bin 675 hektar alan 21 Mart Dünya Ağaçlandırma Günü'nde yapılan tohumlamayla yaklaşık 5 ayda yeşile büründü.

Türkiye'de farklı birçok noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele 15 gündür devam ediyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahaleler sürerken yanan alanların ağaçlandırılması ve ne zaman yeşile bürüneceği merak ediliyor. Türkiye'nin yanan ormanları arazi yapısına göre üç yöntemle ağaçlandırılacak. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangınların söndürülmesiyle birlikte sahada yapılan temizliğin sonrasında çalışmalara start verecek.

23 Ağustos 2020 tarihinde Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubeli mevkisinde çıkan orman yangını 8 köyü etkilemiş yangında 2 bin 675 hektar orman arazisi zarar görürken çok sayıda hayvan telef olmuştu.

280 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yangından yaklaşık 7 ay sonra 21 Mart Dünya Ormancılık günü kapsamında sahaya 7 bin 150 kilogram tohum ekimi yapıldı, tohumlardan elde edilen 56 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Sonbaharda dikilecek 1 milyon 100 bin fidan ile sahadaki toplam fidan sayısı 57 milyon 100 bin olacak.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı