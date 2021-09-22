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28 yıldır saatlere ayar veriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
28 yıldır saatlere ayar veriyor

Sinop'ta 2 çocuk babası Kemal Hızarcı, 4 metrekarelik dükkanda 20 yıldır saatleri tamir ediyor.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta 2 çocuk babası Kemal Hızarcı, 4 metrekarelik dükkanda 20 yıldır saatleri tamir ediyor.

Sinop'ta yaşayan Kemal Hızarcı, 1993 yılında İstanbul'da saat tamiri yapılan bir dükkanda çırak olarak çalışmaya başladı. 8 yıl çıraklık ve kalfalık yapan Hızarcı, Sinop'ta gelerek kendi dükkanını açtı. 4 metrekarelik dükkanında çalışmasını sürdüren Hızarcı, 20 yıldır saatleri tamir ediyor.

"Ömrümün yettiği sürece saatlere ayar yapmaya devam edeceğim"

Hızarcı, işini severek yaptığını söyleyerek, "Bu işi çok seviyorum. Ölümcül bir hastayı doktorun iyi ettiği gibi, ben de ölümcül bir saati tamir ettiğimde büyük keyif alıyorum. Bu iş eskisi kadar rağbet görmüyor artık ama başka yapacak işim yok. Ayrıca dediğim gibi zevk alıyorum bu işi yapmaktan. İnsan her zaman sevdiği işi yapmalı. Sinop'ta da fazla bu işi yapan yok. 1 kişi daha var diye biliyorum. Dediğim gibi bu işe fazla rağbet kalmadı ama yapacak bir şey yok. Ömrümün yettiği sürece saatlere ayar yapmaya devam edeceğim. Düşüncem o yönde" dedi. - SİNOP

28 yıldır saatlere ayar veriyor

28 yıldır saatlere ayar veriyor

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