28 yıl sonra Ağdam'daki evine dönen Azerbaycanlı Hacibeyli'nin sevinci"Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler"
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28 yıl sonra Ağdam'daki evine dönen Azerbaycanlı Hacibeyli'nin sevinci"Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler"

28 yıl sonra Ağdam'daki evine dönen Azerbaycanlı Hacibeyli'nin sevinci'Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

- 28 yıl sonra Ağdam'daki evine dönen Azerbaycanlı Hacibeyli'nin sevinci "Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler" 28 yıl sonra Ağdam'a dönen Fahreddin Hacibeyli Ermeniler tarafından tamamen yıkılmış evinin yerini göstererek, "Benim evlatlarım da bu sokakta büyüdü.

- 28 yıl sonra Ağdam'daki evine dönen Azerbaycanlı Hacibeyli'nin sevinci

"Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler"

BAKÜ - 28 yıl sonra Ağdam'a dönen Fahreddin Hacibeyli Ermeniler tarafından tamamen yıkılmış evinin yerini göstererek, "Benim evlatlarım da bu sokakta büyüdü. Elimde okul çantasıyla her gün okula gittim. Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler" dedi.

Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaş sonrası, Azerbaycan on yıllar önce kaybettiği bölgeleri geri kazandı. Hem Azerbaycan, hem de Ermenistan'dan binlerce kişi bu son savaşta hayatını kaybetti. 28 yıl önce Ağdam'da yaşayan Fahreddin Hacibeyli (62), Ermenistan işgalinden sonra Bakü'ye göçtü. Ağdamlı Hacibeyli yıllar sonra ilk kez 30 yıl yaşadığı Ağdam'a geri dönmenin sevincini yaşıyor.

"28 yıl sonra ilk defa Ağdam yolunu görüyorum"

28 yıldır Ağdam yolunu görmediğini belirten Hacibeyli, "Biraz duygulanıyorum. 30 yıl boyunca birçok kişi bu topraklara gelemiyordu. Hem topraklar hem de insanlar birbirini garipsemişti. Bu yolun sonu bizim Kültür Başkentimiz Şuşa'ya gidiyor. Oradan sonra cennet diyarı Laçın başlıyor. Ancak her insan için dünyaya gözlerini açtığı yer bir değerlidir. Benim için de Ağdam çok değerli" ifadelerini kullandı.

"13 Temmuz'da tam 28. yıl Ağdam'sız yaşamış oluyorum"

Hacibeyli, "13 Temmuz tarihinde tam 28 yıl Ağdam'sız yaşamış oluyoruz. Allah'a şükürler olsun muzaffer ordumuza. Ordumuzu Allah korusun, Başkumandanımız İlham Aliyev'i Allah korusun. Ben 30 yaşıma kadar Ağdam'da yaşadım. Onca seneden sonra ilk defa sizle Ağdam'a gidiyorum. Allah gazilerimize şifa versin" diye konuştu. Ağdam'da yaşadığı süre boyunca meşhur bir müzik grubunda "Tar" müzik aleti çaldığını ifade eden Hacibeyli,"Kendimle birlikte Tar'ımı da götürüyorum. Tar kendi toprağına gidiyor. 28 yıl boyunca Ağdam'a gelemedim. Hiç kimse gelemedi. Ağdam sadece Azerbaycan'ın değil dünyanın en güzel şehirlerinden birine çevrilecek" dedi.

"Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecek"

Düşünceli bir şekilde Ermeniler tarafından tamamen yıkılmış evinin yerini gösteren Hacibeyli,"Benim evlatlarım da bu sokakta büyüdü. Şimdi 40-42 yaşındalar. Elimde okul çantasıyla her gün okula gittim. Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler" diye konuştu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını 44 gün süren operasyonların ardından kurtarmıştı.

28 yıl sonra Ağdam'daki evine dönen Azerbaycanlı Hacibeyli'nin sevinci'Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler'
28 yıl sonra Ağdam'daki evine dönen Azerbaycanlı Hacibeyli'nin sevinci'Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler'
28 yıl sonra Ağdam'daki evine dönen Azerbaycanlı Hacibeyli'nin sevinci'Benim torunlarım buradan benim gibi ellerinde çantayla okula gidecekler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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