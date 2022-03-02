28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

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28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 'nitelikli yağma' suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 'nitelikli yağma' suçundan 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. 'Nitelikli yağma' suçundan 28 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahsın Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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