28 yıl hapis cezası bulunan zanlı Uşak'ta yakalandı - Haberler
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28 yıl hapis cezası bulunan zanlı Uşak'ta yakalandı

28 yıl hapis cezası bulunan zanlı Uşak'ta yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nitelikli cinsel istismar suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., Uşak'ta yakalanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK (İHA) - Nitelikli cinsel istismar suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., Uşak'ta yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli cinsel istismar suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezasını bulunan A.Y.'nin Kemaköz Mahallesi'nde bir evde saklandığı istihbaratına ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evden kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs A.Y., cezaevine gönderildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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