28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı

08.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:47

- 28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı Adana'da hırsızlık, yağma ve kasten adam öldürme suçlarından 28 yıl 7 ay hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı.

- 28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da hırsızlık, yağma ve kasten adam öldürme suçlarından 28 yıl 7 ay hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri "hırsızlık ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından 14 Yıl 7 ay hapis cezası alan Alperen A.'yı ve "kasten adam öldürme" suçundan 14 yıl hapis cezası alan Ümit T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Alperen A.'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı, Ümit T.'nin ise Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallelerinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis bu bilgi üzerine iki adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında iki hükümlü de infaz dedektifleri tarafından yakalandı.

Emniyete getirilen hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra ise cezaevine götürüldü.

28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı
28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı
28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı
28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hande Soral Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 28 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 09:50:11. #1.14#
title