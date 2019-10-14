28 yerleşim merkezi teröristlerden temizlendi, 560 terörist etkisiz hale getirildi

14.10.2019 23:04

Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 28 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlenirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a ulaştı.

İletişim Başkanlığı'ndan paylaşılan bilgilendirmede, harekata ilişkin gelişmeler, ulusal ve uluslararası açıklamalar, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılar ile yaşanan gelişmelere ilişkin yorum ve analiz kısımları yer aldı. Buna göre, Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 28 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlendi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a ulaştı. 24 terörist, PKK/YPG saflarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Harekat kapsamında, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı. Ayrıca, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki DEAŞ'lıların tutulduğu hapishanenin boşaltıldığı ve mahkumların serbest bırakıldığı tespit edildi.

'KÖR KALMALARI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL'Bilgilendirme metninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye ordusu ve YPG'nin anlaştığı iddiasına ilişkin, "Birçok dedikodu var. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor" açıklaması ile yabancı basının manipülasyon yaptığına ilişkin soruya verdiği, "Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına kör kalmaları anlaşılır gibi değil. Biz bunları dünyaya anlatmaya devam ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler. Biz doğrularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmaz" yanıtı yer aldı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, harekatın ilerleyişine ilişkin açıklaması da metinde yer aldı. Akar, "Tel Abyad kontrolümüz altında, Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Buradaki mücadelemiz, sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik, hiçbir dini grupla bizim hiçbir ilişkimiz söz konusu değil, bu manada mücadelemiz söz konusu değil, onların güvenliği de bizim için önemlidir" dedi.'YPG/PKK'YA YÖNELİK SAVUNMA POZİSYONUNUN KIRILACAĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR'Metnin sonunda, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılara ilişkin yapılan analizde şu ifadelere yer verildi:

"Harekat bölgesinden Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapıldığı iddia edilen vahşet içerikli görüntüler sosyal medyada örgüt hesaplarınca algı oluşturmak ve DEAŞ vurgusu yapmak amacıyla paylaşılmaktadır. Buna karşılık SMO'nun sivilleri kendi araçlarıyla bölgeden uzaklaştırdığı ve gıda ikramlarında bulunduğu görüntülerde olmasına rağmen kötü içerikler öne çıkarılmaktadır. SMO'ya yönelik DEAŞ benzetmesi söyleminin, Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetine yönelik bir saldırı oluşturduğu düşünülmektedir."

Kaynak: DHA