28 yerinden bıçakladığı Medine'nin evini gözetlemiş

TRABZON (DHA) - TRABZON'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Medine Seyis'i (43), okul önünde 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Bülent Taşkın (40), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen Medine Seyis'in kardeşi H.K. "Bülent Taşkın ablama telefonla ulaşamayınca yolunu kesmeye ve evini gözetlemeye başladı. Ablama, eski kocasıyla barışması halinde onu öldüreceği tehditlerinde bulundu" dedi.

Olay, geçen yıl 7 Haziran'da 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Medine Seyis, 24 Şubat Ortaokulu'nun önünde yanına gelen Bülent Taşkın tarafından 28 yerinden bıçaklandı. Seyis, okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığılırken, Taşkın ise kaçtı. Medine Seyis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yakalanan Bülent Taşkın ise tutuklandı.

Mahkeme heyeti sanık Bülent Taşkın'ın bir sonraki duruşmada ifadesinin alınacağını belirtti. Tanık ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcısı, bir sonraki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Bülent Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.