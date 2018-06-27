28 Yaşındaki Alexandria Ocasio-Cortez Ön Seçimlerde Emektar Demokratı Geçti

ABD'nin New York eyaletinde Demokrat Parti'nin yaptığı Temsilciler Meclisi ön seçimlerinde, 28 yaşındaki Latin siyasetçi Alexandria Ocasio-Cortez, görevdeki emektar siyasetçi Joe Crowley'i yenilgiye uğratarak tarihe geçti.

56 yaşındaki Crowley, 10 dönemdir koltuğunu koruyordu.

Sosyalist siyasetçi Alexandria Ocasio-Cortez, Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin Bronx ve Queen's bölgesinden adayı olacak.

Ocasio-Cortez seçimi kazanırsa, Kongre'ye giren en genç kadın olacak.

Demokrat Parti ise seçim sonuçları karşısında sarsılmış durumda.



Dip dalganın zaferi

Crowley, geleceğin Demokrat Parti lideri, hatta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olarak görülüyordu.

Ancak Puerto Rico'lu bir aileden gelen Ocasio-Cortez, rakibi Crowley'nin 14 yıldır karşılaşmadığı türden coşkulu bir kampanya yürüttü ve oyların yüzde 57,5'ini almayı başardı.

Ocasio-Cortez'in başarısı, parti tabanından yükselen bir dalganın sonucuydu.

Genç kadın daha bir yıl önce barda çalışıyordu.

Bugün ise Demokrat Parti'de tarihe geçecek bir siyasi başarıya imza attı.

Uluslararası sağlık politikalarından cezai yargılamalar ve üniversite ücretlerine kadar farklı alanlarda reformlar vaat eden ilerici bir kampanya yürüttü.

Köklü üyelerden destek görmedi

Kasım'da yapılacak ara seçimlerde genç siyasetçi, Cumhuriyetçi Anthony Pappas ile yarışacak.

Ocasio-Cortez Demokrat Parti'nin köklü üyelerinden ise pek destek göremedi.

Partinin önde gelen senato üyelerinden Kirsten Gillibrand onun zaferini kutladı ama Ocasio-Cortez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gillibrand'nın tebrik mesajından önce kendisini görmezden geldiğini, konuşmaya bile zahmet etmediğini öne sürdü.

Ocasio-Cortez kampanyası sırasında rakibi Crowley'nin Wall Street ile olan bağlantılarını eleştirmiş ve Crowley'yi bölgesindeki farklı toplumsal bileşenlerden kopuk olmakla suçlamıştı.

İki rakip, seçim sonuçlarının ardından birbirlerine teşekkür etti. Crowley, ara seçimlerde Ocasio-Cortez'e destek vereceğini söyledi.