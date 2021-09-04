28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 4. Murat operasıyla başladı
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28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 4. Murat operasıyla başladı

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 4. Murat operasıyla başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4. Murat operasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4. Murat operasıyla başladı.

Bu yıl iki opera, bir bale ve iki konser olmak üzere 5 etkinliğin gerçekleştirileceği festivalin açılış eseri olan 4. Murat operası, Aspendos Antik Tiyatrosunda sahnelendi.

Eseri, yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izledi.

Sultan 4. Murat Han'ın yaşamı, annesi Kösem Sultan ile ilişkileri ve dönemsel, tarihi olaylardan esinlenilen konusu ile Türk opera repertuvarında önemli bir yere sahip olan, Türk besteci Okan Demiriş imzası taşıyan eser izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

Librettosu Turan Oflazoğlu'na ait üç perdelik operanın rejisörlüğü ise Haldun Özörten tarafından yapıldı. Orkestra şefi Hakan Kalkan ve koro şefi Mahir Seyrek yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının eşlik ettiği, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait eser izleyenlerden büyük alkış aldı.

Festival programı

Festival kapsamında 10 Eylül Cuma saat 21.00'de Giacomo Puccini'nin ünlü eseri "Madama Butterfly" operası, 15 Eylül saat 21.00'de "3 soprano, 3 tenor" konseri, 18 Eylül'de ise "Pandemic" balesi sahnelenecek.

Festival, 23 Eylül'de orkestra şefi Zdravko Georgiev Lazarov yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşliğinde, solist sanatçıların seslendireceği "Gala Konser" ile sona erecek.

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 4. Murat operasıyla başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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