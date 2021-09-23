28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapanışını "Gala Konser" ile yaptı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Gala Konser" ile sona erdi.

Sanatseverlerin büyük beğeniyle takip ettiği festival, Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Sopranolar Burcu Uyar, Deniz Yetim, Görkem Ezgi Yıldırım, Nurdan Küçükekmekçi, Mezzo-soprano Ezgi Karakaya, Tenor Cenk Bıyık ve Baritonlar Gürhan Gürgen ile Umut Tarık Akça'nın sahne aldığı konserle son buldu.

Sanatçılara, Orkestra şefi Zdravko Georgiev Lazarov yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Konserde, Verdi, Donizetti, Beethoven, Bizet, Lehar, Bellini gibi dünyaca ünlü opera bestecilerinin en seçkin eserleri seslendirildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Koordinatörü Abdullah Oğuz Sırmalı, AA muhabirine, festivali sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivale ilgi gösteren seyircilere teşekkür eden Sırmalı, "Bugün gala konser ile festivalimizi tamamladık. Çok keyifli bir akşamdı. Sanatçı arkadaşlarımız da sahnede, seyircilerimizin karşısında olmayı çok özlemişti. Festivalimize ilgi gösteren izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.