28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 'Pandemic' balesiyle sürecek - Haberler
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28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali "Pandemic" balesiyle sürecek

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat
28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, dünya prömiyeri gerçekleştirilen "Pandemic" adlı bale eseriyle devam edecek.

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, dünya prömiyeri gerçekleştirilen "Pandemic" adlı bale eseriyle devam edecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, 4-23 Eylül'de gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğeniyle takip ettiği festivalin tek bale eseri "Pandemic" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana yaşanan süreci sanatsal bakış açısıyla seyirciye aktaracak eser, yarın saat 21.00'de Aspendos Antik Tiyatro'da sahnelenecek.

Bach, Vivaldi ve Albinoni'nin müzikleri eşliğinde sunulacak balenin koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından hazırlandı. Eserin dekor ve kostüm tasarımı ise Çağda Çitkaya imzası taşıyor.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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