28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen "Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" sürüyor.

Festival kapsamında ilçeye gelen yerli ve yabancı folklor ekipleri, tarihi Ortamahalle'de bulunan St. Michael Kilisesi ve tarihi evleri ziyaret ederek çeşitli gösteriler sundu.

Festival kapsamında düzenlenen konserlerde ise yöresel sanatçılar ve Murat Başaran sahne aldı. Festival alanında düzenlenen etkinliklerde, halk oyunları ekipleri de gösterilerini sundu.

Festival bu gece verilecek konserler ile sona erecek.