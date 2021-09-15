28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ceylan Ertem orkestra ile sahne aldı
AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve sanatçı Ceylan Ertem konser verdi.
28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve sanatçı Ceylan Ertem konser verdi.
Ceylan Ertem, Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu'nda, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) eşliğinde şarkılarını seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat performans sergileyen şarkıcıya, dinleyenler cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.
Konser, Ertem'in sevilen şarkısı "Esmer" ile son buldu.