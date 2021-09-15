28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ceylan Ertem orkestra ile sahne aldı - Haberler
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28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ceylan Ertem orkestra ile sahne aldı

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve sanatçı Ceylan Ertem konser verdi.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve sanatçı Ceylan Ertem konser verdi.

Ceylan Ertem, Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu'nda, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) eşliğinde şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat performans sergileyen şarkıcıya, dinleyenler cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.

Konser, Ertem'in sevilen şarkısı "Esmer" ile son buldu.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ceylan Ertem orkestra ile sahne aldı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ceylan Ertem orkestra ile sahne aldı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ceylan Ertem orkestra ile sahne aldı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ceylan Ertem orkestra ile sahne aldı
AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ceylan Ertem orkestra ile sahne aldı - Haberler
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