28 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

TRABZONSPOR17.00 Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak" organizasyonu gerçekleştirilecek.

28 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

TRABZONSPOR
17.00 Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak" organizasyonu gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim kurulu üyeleri de etkinliğe katılacak.
Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.
GALATASARAY
17.30 Sarı kırmızılılar hazırlık maçında Fransa'nın Bordeaux takımı ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE
Sarı lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ
12.00 Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürecek.
14.00 Yeni transfer Douglas, basın mensuplarının karşısına çıkacak.


Kaynak: DHA
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