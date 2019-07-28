28 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

TRABZONSPOR

17.00 Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak" organizasyonu gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim kurulu üyeleri de etkinliğe katılacak.

Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.

GALATASARAY

17.30 Sarı kırmızılılar hazırlık maçında Fransa'nın Bordeaux takımı ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ

12.00 Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürecek.

14.00 Yeni transfer Douglas, basın mensuplarının karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA