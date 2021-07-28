28 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
28 Temmuz Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 28 Temmuz Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 28 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 28 Temmuz Çarşamba TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
28 TEMMUZ ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat BAkalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:00 Şef Akademi
13:45 Sen Çal Kapımı
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Unutursam Fısılda
16:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tarzan Efsanesi
22:10 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10.30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Yerli dizi tekrar/sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:15 Kalk Gidelim
10:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
23:50 Seksenler (Altyazılı)