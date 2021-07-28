28 Temmuz 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 28 Temmuz Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31551 sayılı Resmi Gazete

28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Temmuz Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.