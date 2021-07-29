28 Temmuz 2021 Haberleri
28 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor
- Galatasaray maçı sonrası PSV'den olay paylaşım: Küçük kulüp? Büyük sonuç
- Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı
- Galatasaray taraftarının kafası çok karıştı! Ömer Bayram'a bir kısım tepki gösterirken bir kısım destek verdi
- 10 yıl önce ayrıldığı sevgilisi, güzellik uzmanı kadının kabusu oldu: Eşimle cinsel içerikli videomuzu bile istedi
- Jandarmadan kaçarken yola fırlayan göçmen otomobilin altında kaldı
- Ukrayna'da teknik arıza yaşanan uçak müstakil eve düştü: 4 ölü
- Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici
- Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti
- Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu
- Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
- Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı
- Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı
- PSV maçında yenen gol Fatih Terim'i çıldırttı! Muslera'ya büyük tepki gösterdi
- Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı
- Hatayspor, Boupendza için Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi
- Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar
- Aleyna Tilki'nin 'Evleniyorum' paylaşımının altından robotla nikah çıktı
- PSV'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini kapattı! İşte Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibimiz
- Fenerbahçe hazırlık maçında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı
- Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi PSV maçının kadrosuna aldı
- 26,5 milyon yaşındaki gergedan fosili, bilim dünyasını heyecanlandı
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi
- Alexander Sörloth'un eşi Fenerbahçe'ye 'Hayır' dedi! Trabzonspor taraftarı beğeni yağdırdı
- Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı
- Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kısıtlamalar geri gelecek mi?' sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok
- Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisi Into The Night'ın ikinci sezonunda konuk oyuncu olacak
- ByLock'un tutuklanan lisans sahibi David Keynes'in iddianamesindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı
- Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı
- Manavgat'taki orman yangınını yakından takip eden basın mensupları canlı yayında facianın eşiğinden döndü
- Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı
- İkna edilen 5 terörist teslim oldu; 3'ünün ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde
- Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı
- Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı
- 'Bugün beni beklemeyin' diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu
- Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor
- Manavgat'ta yangın nedeniyle boşaltılan Kalemler Mahallesi küle döndü
- Şehit ağabeyinin 'Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?' sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil
- Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti
- Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler