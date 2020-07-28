28 Temmuz 2020 Salı 31199 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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28 Temmuz 2020 Salı 31199 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 28 Temmuz günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 28 Temmuz 2020 ve 31199 sayılı Resmi Gazete...

28 Temmuz 2020 Salı 31199 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
28.07.2020 08:04 | Son Güncelleme: 28.07.2020 08:08

28 Temmuz tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 240 sayfadan oluşan 28 Temmuz 2020 Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31199 SAYILI RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7251 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7252 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 65)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2799)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik?Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2800)

–– 154 kV Sapanca TM İrtibatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2801)

–– Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat?Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanması Hakkındaki 5/4/2016 Tarihli ve 2016/8743 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Ege Denizi'nde Yer Alan Dalışa Yasak?Sahalara İlişkin Koordinat Listesinde Bulunan E19 ve E24 Numaralı Sahalara Ait Koordinatların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar?Sayısı: 2802)

–– İmrenler Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Konya İlinde Yer?Alan Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar?Sayısı: 2803)

–– Malatya İli, Pütürge İlçesi, Ağalar, Hatip ve Köylü Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar?Sayısı: 2804)

–– 154 kV Pertek TM-(Elazığ 2-Tunceli) Brş.N. Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Gösterilen Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2805)

–– Kandıra Rüzgâr Enerji Santralinin?Yapımı Amacıyla, Kocaeli İlinde Yer Alan Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2806)

–– Trabzon İli, Merkez İlçe, Gürbulak Beldesi, Güzelyalı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkındaki 14/1/2013 Tarihli ve 2013/4228 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2807)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379)

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2020/1)

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 Tarihli ve 9460 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2016/13985 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2016/5116 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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