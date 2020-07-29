28 Temmuz 2020 Haberleri
28 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
29.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 00:19
- 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
- Sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
- Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj: Kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için görülmemiş adımlar attık
- Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
- Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
- Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin 'Kardeşim' dediği ismi transfer etti
- Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
- Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
- Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
- Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu
- İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
- Irak'ta ABD üssüne yine füzeli saldırı düzenlendi
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi
- Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı
- Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir
- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
- Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Türkiye harekete geçti
- İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
- Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek
- Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
- Yarışan araçlardan biri kaldırıma çarparak takla attı! Sürücü aracın içinden fırladı
- Twitter, sahte video paylaşımı nedeniyle bir sınırlama da Trump'ın oğluna getirdi
- Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
- İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
- Eşinin ailesi yüzünden evden kaçtığını düşünen koca, sokak ortasında kayınbiraderini vurdu
- Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
- 'Üniversite sınav sonucumu öğreneceğim' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
- Rize Valiliği'nden bayram öncesi korona uyarısı: Ne sebeple olursa olsun bir araya gelmekten kaçının
- Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
- Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
- YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
- Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak
- Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
- Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı
- Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
- 'Kimsesizlerin Annesi' olarak tanınan Fevziye Bircan Gence, hayatını kaybetti
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına sert tepki: Hezeyan bildirisi, zillet ve hezimet beyannamesi
- İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı