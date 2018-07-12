28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım Oldu

28. TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım, "Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi, anayasamız ve içtüzük olacaktır. Oy veren veya vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, TBMM Başkanlığı seçimi üçüncü turunda 335 oy alarak TBMM 28. Başkanı oldu. Seçimin ardından söz isteyerek Genel Kurul Salonunda bir konuşma yapan Yıldırım, "Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. 24 Haziran seçimleri ile birlikte TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerini de başlatmış bulunuyor. Bu dönemde meclisin görevi, sorumlulukları çok daha artmıştır. Yasama ve denetim görevleriyle meclisimiz bir yandan memleketimizin ihtiyacı olan yasaları hayata geçirirken diğer yandan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine cumhurbaşkanını ve kabinesinin icraatlarını daha etkin ve verimli yapabilmesine imkan sağlayan yasal taleplerini de yerine getirecektir. Yeni dönem meclisi yapılan Anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanına sahip olmuştur. Oy veren vatandaşlarımızın hemen hemen tamamı bu yüce meclis altında temsil imkanına kavuşmuştur. Kanun yapma yetkisi tamamen meclise ve milletvekillerimize ait olacak ve bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirmektedir. Meclis araştırması, soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir. Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi, anayasamız ve içtüzük olacaktır. Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine, AK Parti ve MHP grubuna teşekkür ediyorum. Oy veren veya vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim. Parlamenter sistemin son Başbakanı, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olarak hepinizi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Yıldırım, tüm parti gruplarıyla selamlaştı, tebrikleri kabul etti.

TBMM Başkanı seçimini üçüncü tur oylamasının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de locadan takip etti. - ANKARA