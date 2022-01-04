28 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİYİ JASAT YAKALADI - Haberler
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28 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİYİ JASAT YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 28 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan R.B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 28 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan R.B., Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından arananların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, hakkında 3'ü dolandırıcılık, 10'u resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 28 ayrı suçtan kayıtlı ve 2017 yılından beri araması bulunan R.B.'nin saklandığı yer tespit edildi. Çermik ilçesi Aynalı Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda R.B. yakalanarak, gözaltına alındı.

R.B.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

28 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİYİ JASAT YAKALADI

28 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİYİ JASAT YAKALADI

28 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİYİ JASAT YAKALADI

28 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİYİ JASAT YAKALADI

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