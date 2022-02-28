AKSARAY (AA) - Açıklama öncesi alanda toplanan vatandaşlar

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın konuşması

Açıklanmanın ardından grubun dağılması Konya'da 28 Şubat sürecine tepkiler

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da bir araya gelen AK Partililer, 28 Şubat sürecine tepki gösterdi.

Ak Parti Konya İl Başkanlığında, 28 Şubat "postmodern darbe"nin 25. yıl dönümü dolayısıyla İl Halk Kütüphanesi önünde düzenlenen programa, İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, sivil toplum örgütü üyeleri ile partililer katıldı.

Angı, burada yaptığı basın açıklamasında, motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat'ın, bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçtiğini belirtti.

28 Şubat darbesinin vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını ifade eden Angı, şunları kaydetti:

"Maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen işgalci vesayetçi sistemin dışarı aksayan bir sürecidir. 28 Şubat zihniyeti halen bazı mahfillerde diriliğini korumaktadır. Vesayetçi sistemle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecektir. '28 Şubat bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat sürmedi ancak bizler bin yıl geçse de 28 Şubat'ı unutmayacağız. Demokrasi ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır."