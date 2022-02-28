28 Şubat sürecine tepkiler

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, parti binasındaki basın toplantısında, 28 Şubat'ın demokrasiye ve özgürlüklere yapılan bir darbe olduğunu belirterek, "Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların, çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır." dedi.

Demokrasiye ve milli iradeye her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Ercik, darbelerin tekrar yaşanmaması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantıya parti yöneticilerinin yanı sıra Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı.